Информинг » Знаменитости » Продюсер Дворцов обвинил вторую жену Кунгурова в его смерти

Продюсер Дворцов обвинил вторую жену Кунгурова в его смерти

Image 16+
Продюсер Дворцов обвинил вторую жену Кунгурова в его смерти
Знаменитости
Источник фото: @dvortsov_official

Продюсер Сергей Дворцов в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ раскрыл, кто, по его мнению, виновен в смерти Евгения Кунгурова. 

Ирина должна была внимательно следить за Евгением, учитывая его непростое психическое состояние

По его словам, вторая жена певца несет ответственность за его смерть, так как последнее сообщение было отправлено именно ей. Дворцов говорит, что Ирина должна была внимательно следить за Евгением, учитывая его непростое психическое состояние. Он добавил, что за несколько недель до смерти артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения и рассказывал о разводе с женой на дне рождения Александра Зацепина, который проходил в Кремле.

Кунгуров, напоминаем, покончил с собой 8 апреля этого года центре Москвы, его тело было обнаружено возле дома. Причиной смерти стал суицид.

Информационное агентство «Informing»

Продюсер Дворцов: Кунгуров выглядел очень уставшим в последние дни жизни

Продюсер Дворцов: Кунгуров выглядел очень уставшим в последние дни жизни

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Богатырев признался, что в браке с Арнтгольц есть проблемы

Сегодня, 21:58

Как счастливая семья: сын Федора Бондарчука вышел в свет с невестой и детьми

Сегодня, 16:43

Никита Кологривый вновь выразил сомнения в актерских способностях Ивана Янковского

Сегодня, 16:23

Кинокритик Шпагин защитил Янковского после нападок Кологривого

Сегодня, 16:23

Покинувший «Маску» Акмаль пожаловался на российских звезд

Сегодня, 16:23

Соседка Кунгурова рассказала, что нашла тело певца возле нежилого подъезда

Сегодня, 15:33

Алла Пугачева выпустила две новые песни к своему 75-летнему юбилею

Сегодня, 11:23

Поп-певица Валерия вышла в свет с 3-летней внучкой Селин

Сегодня, 10:58

Придется раскошелиться: Лолита вернется к частным концертам за 5 млн рублей к майским праздникам

Сегодня, 10:58

«Слишком крикливо»: Шуфутинский публично унизил Успенскую

Сегодня, 10:43

В Госдуме призвали Пугачеву публично извиниться перед россиянами

Сегодня, 10:43

Стало известно, кто покинул проект «Новая Фабрика звезд» после голосования

Сегодня, 10:18

Журналистка Жигалова: За выступление в Израиле Пугачева получит 50 тысяч евро

Сегодня, 10:18

Никита Кологривый подтвердил роман с актрисой Агатой Муцениеце

Вчера, 21:18

Юморист Морозов признался, что Кунгуров пил «по-черному»

Вчера, 21:13

Звезда «Фишера» Максимов сообщил, что с ним случилось несчастье — по кусочкам собирали лицо

Вчера, 21:13

Подписчики Брухуновой назвали подозрительным рождение дочери Петросяна

Вчера, 20:28

Няня детей Пугачёвой и Галкина бросила работу, потому что устала

Вчера, 19:58

Алла Пугачёва выпустила в преддверии юбилея песню для Галкина

Вчера, 19:48

Баснословные деньги: Жасмин потратила 10 миллионов рублей на свадьбу сына

Вчера, 19:08

Новости партнеров
2023
ru-RU