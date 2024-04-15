Продюсер Дворцов обвинил вторую жену Кунгурова в его смерти

Продюсер Сергей Дворцов в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ раскрыл, кто, по его мнению, виновен в смерти Евгения Кунгурова.

Ирина должна была внимательно следить за Евгением, учитывая его непростое психическое состояние

По его словам, вторая жена певца несет ответственность за его смерть, так как последнее сообщение было отправлено именно ей. Дворцов говорит, что Ирина должна была внимательно следить за Евгением, учитывая его непростое психическое состояние. Он добавил, что за несколько недель до смерти артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения и рассказывал о разводе с женой на дне рождения Александра Зацепина, который проходил в Кремле.

Кунгуров, напоминаем, покончил с собой 8 апреля этого года центре Москвы, его тело было обнаружено возле дома. Причиной смерти стал суицид.