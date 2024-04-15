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Актер Никита Кологривый заявил, что его отчим – военный ВС Украины

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Актер Никита Кологривый заявил, что его отчим – военный ВС Украины
Знаменитости
Источник фото: @n.kologrivyy и wvo.aa

Мать Кологривого в настоящее время проживает в Украине

Никита Кологривый в последнем интервью с Лаурой Джугелией признался, что его мать, с которой он не виделся уже много лет, в настоящее время проживает в Украине. Более того, он отметил, что его отчим служит в украинских вооруженных силах, что создает для него некоторое напряжение. По словам актера, он оказался между двух огней. 

Кологривый известен своими ролями, включая Кащея в телесериале «Слово пацана. Кровь на асфальте« и Емелю в кенофильме »По щучьему велению». Имя стало широко известно после нескольких скандальных событий и заявлений, связанных с его личностью, пишет Газета ру.

Информационное агентство «Informing»

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