Богатырев признался, что в браке с Арнтгольц есть проблемы

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц из телесериала «Кухня» готовятся отметить свою четвертую годовщину свадьбы. Пара поженилась летом 2020 года, а вскоре после тайной церемонии родился их сын Даниил. Со стороны кажется, что в их браке нет проблем, хотя это не так.

Марк относится к ссорам в браке спокойно

Как признался артист, не так давно они прошли тяжелый семейный кризис. Он говорит, что сейчас у них все прекрасно, хотя нередко возникают разногласия и сложности. Однако Марк относится к ссорам в браке спокойно, признавая, что совпадение взглядов на жизнь абсолютно во всем невозможно.

Помимо Даниила, Арнтгольц воспитывает дочку Машу от предыдущего брака с Иваном Жидковым, пишет 7Дней.ру.