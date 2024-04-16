И пенсионеры, и не пенсионеры. По закону можно бесплатно отправится на курорт всем гражданинам

Законодательство предоставляет возможность на бесплатное санаторно-курортное лечение не только пенсионерам, но и гражданам, обеспеченным ОМС. Процедура получения путевки различается в зависимости от программы, выбранной заявителем.

Что необходимо для получения путевки

Пациентам по ОМС необходимо обратиться к терапевту с медицинскими документами, после чего проходят медкомиссию. В случае одобрения выдаётся направление в санаторий. Льготы также распространяются на детей с инвалидностью, ветеранов и другие категории граждан.

Решение комиссии может занять до 20 дней. Подобные программы предоставляют возможность бесплатного лечения и реабилитации для многих граждан, помогая им в восстановлении здоровья, пишет ngnovoros.ru.