Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет: изменит жизнь каждого

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, подчеркнула важность пилотного проекта цифрового рубля. Проект активно развивается с участием 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий. Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты, дополняющую наличные и безналичные средства. В рамках проекта проводятся операции: открытие кошельков, переводы, оплата товаров и услуг, смарт-контракты, контролируемые регулятором.

К 2025 году цифровой рубль станет обычным средством платежей

По планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль станет обычным средством платежей. Гражданам предоставятся бесплатные платежи и переводы, с ограничением пополнения кошелька до 300 тысяч рублей в месяц. Для предпринимателей установлены тарифы за прием оплаты в цифровых рублях: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей, что вызывает интерес у предпринимателей и обычных граждан, открывая новые перспективы для экономики, пишет ngnovoros.ru.