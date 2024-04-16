Станет бесплатным: новую льготу вводят для всех пенсионеров

С 5 апреля 2024 пенсионеры по всей России получат специальные транспортные карты для бесплатных поездок на общественном транспорте в течение месяца. Инициатива, поддержанная местными властями и инициированная молодежным сообществом, направлена на улучшение условий жизни пожилых граждан.

Для получения карты достаточно предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Карты будут выдаваться в течение трех дней после запуска программы.

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями с записью на карту десяти поездок в пределах населенного пункта.

Также в апреле пенсионерам с дачами будет предоставлена льгота на бесплатный проезд. Рекомендуется уточнить наличие этой льготы в местном отделении социальной защиты, пишет ngnovoros.ru.