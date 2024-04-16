Ищите эту запись в трудовой: пенсии увеличат на 30%

Россияне с трудовым стажем от 20 лет могут увеличить свою пенсию на 30%, но это требует соблюдения нескольких условий. Те, кто имеют трудовую книжку с большим стажем, могут увеличить пенсию в два раза, если найдут определенную запись. Другая категория граждан может получить прибавку в 30%.

Условия для увеличения пенсии

Пенсия удваивается, если в трудовой книжке есть запись о работе на территориях Крайнего Севера. Для одобрения заявки нужно иметь 15% северного стажа от общего, включая курсы и практику. В другом случае, чтобы увеличить пенсию на 30%, нужен стаж на территориях, приравненных к Северу, не менее 20 лет, пишет ngnovoros.ru.