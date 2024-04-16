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Анфиса Чехова рассказала, как ей удалось похудеть на 30 кг

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Анфиса Чехова рассказала, как ей удалось похудеть на 30 кг
Знаменитости
Источник фото: @achekhova

Анфиса Чехова поразила публику стройным образом на шоу Павла Воли, рассказав, как она сумела похудеть на 30 килограммов. Известная пышными формами ведущая теперь выглядит свежей и исхудавшей в 46 лет. 

Теледива не прибегала к секретным программам и тяжелым упражнениям

По словам Чеховой, ей удалось достичь таких поразительных результатов благодаря изучению психологии и духовных практик, что помогло ей избавиться от навязчивых мыслей о похудении. При этом теледива не прибегала к секретным программам и тяжелым упражнениям, исключив только сахар из рациона 9 лет назад. 

Анфиса, к слову, продолжает опровергать слухи о применении препаратов для похудения, утверждая, что ключ к успеху – в правильном питании и йоге.

Информационное агентство «Informing»

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