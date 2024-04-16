Анфиса Чехова рассказала, как ей удалось похудеть на 30 кг

Анфиса Чехова поразила публику стройным образом на шоу Павла Воли, рассказав, как она сумела похудеть на 30 килограммов. Известная пышными формами ведущая теперь выглядит свежей и исхудавшей в 46 лет.

Теледива не прибегала к секретным программам и тяжелым упражнениям

По словам Чеховой, ей удалось достичь таких поразительных результатов благодаря изучению психологии и духовных практик, что помогло ей избавиться от навязчивых мыслей о похудении. При этом теледива не прибегала к секретным программам и тяжелым упражнениям, исключив только сахар из рациона 9 лет назад.

Анфиса, к слову, продолжает опровергать слухи о применении препаратов для похудения, утверждая, что ключ к успеху – в правильном питании и йоге.