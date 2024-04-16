Алексей Нилов пояснил, почему ему было «отвратно» смотреть «Слово пацана»

Алексей Нилов, известный по телесериалу «Улицы разбитых фонарей», выразил критику по поводу «Слова пацана», назвав сериал и показанные в нем события «нечистоплотными».

Похвалил режиссера за проделанную работу

Как предположил актер, создатели фильма стремились вызвать интерес у молодежи убийствами или блатной романтикой, но результат в итоге оказался противоположным. Несмотря на это, Нилов похвалил режиссера и команду за проделанную работу, отметив успешную раскрутку телесериала как учебный пример по маркетингу.

«Слово пацана» рассказывает о молодежных группировках, действующих в Казани конца 80-х и является одним из самых популярных проектов России после трансляции на стриминговых платформах.