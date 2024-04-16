Режиссер Грымов рассказал о кардинальных изменениях Леонтьева и Пугачевой

В интервью для портала МК режиссер Юрий Грымов поделился опытом работы с Валерием Леонтьевым и Аллой Пугачевой. В 1988 году он снял видеоклип «Маргарита» с участием Леонтьева, после чего они сотрудничали над клипами к песням «Мишель» и «Августин», где удалось кардинально изменить образ Леонтьева.

Грымов также поделился опытом работы с Примадонной, открывая ее новую сторону в видеоклипе «Сильная женщина плачет у окна» через изменения во внешности, включая открытие ее лба. Режиссер выразил гордость тем, что, возможно, ему удалось убедить Аллу Борисовну на такое изменение образа, что привнесло новый аспект в ее внешность.