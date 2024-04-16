Режиссер Грымов раскрыл правду, чего стесняется 75-летняя Пугачева

Клипмейкер Юрий Грымов поделился воспоминаниями о работе с Аллой Пугачевой над видео к хиту «Сильная женщина». В интервью для журналистов МК режиссер открыл, что ему удалось уговорить артистку открыть лоб, чего она стеснялась ранее.

Грымов также выразил удовлетворение конечным результатом сотрудничества с Пугачевой и отметил минимализм в клипе. Кроме того, он охарактеризовал 75-летнюю Пугачеву как «большую артистку».

Отметим, что в день юбилея народная артистка выпустила новую песню «Жизнь слишком хороша», записанную во время ее последнего визита в РФ. Этот сингл был написан Юлией Старостиной и Андреем Ступкевичем.