Певица Валерия призналась, что ее раздражает в Пригожине

В очередном выпуске передачи «Шоу Воли» певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин рассказали о своей семейной жизни. Артистка отметила, что основным недостатком мужа считает его громкий голос, который, по ее словам, «заполняет все своим присутствием».

Она также подчеркнула, что не любит дома обсуждать рабочие моменты из-за их эмоциональности, предпочитая культурно попросить супруга уйти в такие моменты.

«Не нравится, когда обсуждаются рабочие моменты дома, это происходит очень эмоционально. Не могу этого терпеть, хочется вставить кляп, поэтому предпочитаю попросить его уйти», — призналась Валерия.