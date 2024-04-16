Мишустин: 1 мая 2024 повышение пенсии - кому и на сколько

Эти изменения в системе пенсионных выплат касаются различных категорий граждан и направлены на обеспечение более высокого уровня социальной защиты определенных групп населения. Увеличение пенсий для членов летных экипажей и угольной промышленности, а также для лиц старше 80 лет и с первой группой инвалидности, является шагом к улучшению жизни этих граждан и признанием их вклада в общество.

Введение возможности увеличения будущей пенсии через платформу госуслуг также предоставляет гражданам больше контроля над своими пенсионными накоплениями и возможностью принимать активное участие в планировании своего финансового будущего.

Эти изменения показывают внимание государства к социальным нуждам граждан и стремление к созданию более справедливой и поддерживающей общественную среду, пишет ngnovoros.ru.