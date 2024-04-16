Жирная надбавка каждому: ветераны труда получат доплаты к пенсии в 2024 году

Ветераны труда в России, заслуги которых невозможно переоценить, получают дополнительные привилегии к пенсиям, включая льготы на жилье, коммунальные услуги и медицинское обслуживание, а также бесплатный проезд на общественном транспорте, пишет ngnovoros.ru.

Процесс присвоения статуса «Ветеран труда» определяется законодательством и нормативными актами каждого региона. С начала февраля 2024 года размер дополнительной выплаты к пенсии для них вырос на 11,9%.

Отметим, что для получения статуса необходимо иметь определенные заслуги перед страной, включая награды и стаж не менее 15 лет.