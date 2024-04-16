Пожилые россияне опешили от нового решения: пенсионеров ожидает сюрприз в апреле

Пенсионная система в Российской Федерации готовится к существенным изменениям, включающим увеличение размера страховой пенсии до 18 521 рубля в текущем году. Женщины должны достичь 60 лет, а мужчины – 65 лет, хотя эти ограничения начнут действовать с 2028 года.

Требуемый минимальный трудовой стаж увеличится до 15 лет к 2025 году. Индивидуальный пенсионный коэффициент также будет увеличен до 28,2 баллов в 2024 году. Эти изменения могут существенно повлиять на жизнь пожилых граждан и стимулировать трудовую активность. Об этом пишет портал ngnovoros.ru.