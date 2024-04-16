Россиян ждет большая денежная реформа за последние 10 лет: она кардинально перевернет жизнь

Эльвира Набиуллина выразила поддержку пилотного проекта цифрового рубля, отметив его успешное развитие. Проект включает 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 фирм.

Цифровой рубль - это третья форма национальной валюты, которую Центральный банк планирует выпустить. Проводятся операции открытия кошельков, переводов и оплаты товаров.

После испытаний он станет средством платежей в России с 2025 года, без комиссий для граждан. Однако пополнение кошелька ограничено 300 тысячами рублей в месяц, а предприниматели платят 0,3% от суммы платежа, не более 1,5 тысячи рублей, пишет ngnovoros.ru.