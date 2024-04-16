Рубль покажет новый рекорд: в апреле 2024 ожидается новая волна девальвации

Эксперты предупреждают о возможной девальвации рубля в апреле-мае в свете планируемых изменений в денежно-кредитной политике. Центральный банк России рассматривает снижение ключевой процентной ставки, что может повлиять на доходы граждан.

Курс доллара может вырасти

Пока рубль остается стабильным, однако аналитики предсказывают возможное ухудшение ситуации в апреле. Курс доллара США, находящийся на уровне 92-93 рублей, может вырасти до 95-96 рублей к концу месяца из-за прекращения мер поддержки со стороны финансовых властей, пишет ngnovoros.ru.