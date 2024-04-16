Платить за проезд больше не нужно: для пенсионеров РФ вводится новая льгота

Хабаровск представляет программу льготных проездных карт для пенсионеров, позволяющих бесплатно пользоваться определенными маршрутами общественного транспорта в течение месяца.

С 1 мая по 1 июня пенсионеры имеют право на 10 бесплатных поездок в пределах города, предъявив пенсионное удостоверение или паспорт в специальных пунктах выдачи.

Инициатива получила одобрение молодежного сообщества и мэрии, признанная важной для улучшения жизни пожилых граждан.

Планируется расширение программы

Льготы способствуют их материальному благополучию и социальной интеграции, делая их более активными в общественной жизни. Планируется расширение программы на другие регионы, включая пенсионеров с дачными участками, с возможностью использования Хабаровска в качестве образца для других городов, пишет ngnovoros.ru.