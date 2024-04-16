За коммуналку можно больше не платить: в оплате ЖКХ грядут кардинальные изменения

В России готовятся к введению новых правил оплаты жилищно-коммунальных услуг, ожидаемых с нетерпением гражданами. Подписанный Президентом закон обещает значительные выгоды, включая снижение суммы расходов на электричество, воду и отопление за счет отмены обязательных платежей, ранее вносимых вместе с коммунальными счетами.

Освобождение от банковских комиссий

С лета 2024 года банки перестанут взимать комиссии за платежи по ЖКУ, что затронет не только пенсионеров, но и всех нуждающихся в социальной поддержке. Также новый закон предусматривает освобождение от банковских комиссий при переводе средств за коммунальные услуги и штрафов за просрочки или неполные платежи для лиц из числа льготных категорий, определенных правительством РФ, пишет ngnovoros.ru.