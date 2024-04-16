Указ подписан: с 4 апреля пенсионерам начислят разовую выплату 9 999 рублей

Пенсионерам по всей России огласили о новой единовременной выплате, которая начнется с 3 апреля. В основном это будет 10 000 рублей, иногда даже больше, и они будут добавлены к апрельской пенсии.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, эти деньги связаны с майскими памятными датами и будут выплачиваться в различные категории пенсионеров, включая ветеранов и участников войны. Дополнительные средства также будут предоставлены на региональном уровне для участия в праздничных мероприятиях.

Деньги будут поступать в течение апреля

Размер этой выплаты может варьироваться от 10 000 до 25 000 рублей в зависимости от региона, например, во Владимирской и Томской областях. Деньги будут поступать постепенно в течение апреля вместе с основной пенсией, пишет ngnovoros.ru.