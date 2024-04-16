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К 75-летнему юбилею Пугачевой опубликованы ее самые яркие высказывания

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К 75-летнему юбилею Пугачевой опубликованы ее самые яркие высказывания
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

В 75-й день рождения Аллы Пугачевой издание РБК решило поделиться несколькими яркими цитатами легендарной артистки из ее предыдущих интервью. Среди них были высказывания о ее детстве, призвании, звании «Примадонна» и о других известных артистах. 

Одно из самых впечатляющих заявлений Пугачевой касалось ее отношения к деньгам. В интервью для «Сноба» в 2012 году певица призналась, что она никогда не умела управлять своими финансами. Пугачева утверждала, что не знала точно, сколько у нее есть денег и куда они уходят. 

Она также признавалась тогда, что любила делать подарки, особенно музыкантам, однако потом деньги быстро заканчивались. Примадонна всегда знала, что работает, поэтому должна иметь деньги.

Информационное агентство «Informing»

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