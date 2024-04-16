К 75-летнему юбилею Пугачевой опубликованы ее самые яркие высказывания

В 75-й день рождения Аллы Пугачевой издание РБК решило поделиться несколькими яркими цитатами легендарной артистки из ее предыдущих интервью. Среди них были высказывания о ее детстве, призвании, звании «Примадонна» и о других известных артистах.

Одно из самых впечатляющих заявлений Пугачевой касалось ее отношения к деньгам. В интервью для «Сноба» в 2012 году певица призналась, что она никогда не умела управлять своими финансами. Пугачева утверждала, что не знала точно, сколько у нее есть денег и куда они уходят.

Она также признавалась тогда, что любила делать подарки, особенно музыкантам, однако потом деньги быстро заканчивались. Примадонна всегда знала, что работает, поэтому должна иметь деньги.