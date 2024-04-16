Слова, произнесенные студентом из Узбекистана, вызвали волну возмущения в социальных сетях. Обвинения в адрес русской нации, сравнения с негативными историческими фигурами, такими как Адольф Гитлер, вызвали негодование у россиян.

Молодой парень, который сейчас живет в Петербурге, заявил, что русские — «самая убогая нация алкашей и шлюх».

«По своему существованию русня — убогая нация», — написал студент.

Этот случай не остался незамеченным, и центральный аппарат Следственного комитета России уже приступил к мониторингу ситуации. Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, реагирует на подобные случаи с серьезностью. При возбуждении уголовного дела в отношении автора подобных высказываний, он подчеркивает важность борьбы с разжиганием ненависти в обществе.