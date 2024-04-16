Как брат и сестра: Лера Кудрявцева показала на фото сына от музыканта «Ласкового мая»

Недавно сын Леры Кудрявцевой и артиста «Ласкового мая» Сергея Ленюка отметил свое 34-летие. В своем личном блоге ведущая опубликовала трогательное фото с наследником Жаном, подчеркнув его особенное место в ее сердце. Подписчики теледивы не могли не отметить, насколько молодо и свежо выглядит Лера, и что она молодеет на глазах.

Источник фото: @leratv

Многие также отметили, что мать и сын кажутся скорее братом и сестрой, чем мамой и сыном. Судьба Леры и Сергея переплела их жизни на музыкальной сцене и за ее пределами. Поженившись в 1990 году и став родителями, пара прошла через множество перемен и перенесла развод.

Объявила о разводе

В последующие годы Кудрявцева нашла новое счастье в браке с Игорем Макаровым, их семья вскоре пополнилась дочерью Марией. Однако, как это часто бывает, жизнь продолжает вносить свои изменения, и в начале этого года звезда объявила о разводе, переживая новый этап своего жизненного пути.