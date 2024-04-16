София Ротару опубликовала архивное фото Аллы Пугачевой

София Ротару, украинская певица, вновь продемонстрировала свою доброжелательность, поздравив Аллу Пугачеву с юбилеем. В социальных сетях она опубликовала архивное фото именинницы и добавила сердечный смайлик, отметив аккаунт Пугачевой в соцсети.

Источник фото: @sofiarotaru.official

Этот жест подчеркивает долгие годы дружбы и уважения между двумя известными артистками. Однако, после начала спецоперации, Алла Пугачева, как и многие другие знаменитости, решила покинуть Россию и переехать в Израиль вместе с семьей.

СМИ сообщали, что певица планировала отметить свой день рождения на Кипре, а несколько лет назад Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин*, приобрели дорогостоящие апартаменты на Кипре и получили местные паспорта, пишет Газета.ру.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ