Полная отмена оплаты с апреля: всех, кто заказывает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет сюрприз

Пользователям интернет-магазинов сообщили о грядущем новшестве: с апреля начнут возвращать оплату за приобретенные товары. Это право подтверждено на различных уровнях и распространяется на популярные маркетплейсы, включая Wildberries, Ozon и AliExpress.

Магазины не могут взимать плату за возврат товаров

Некоторые из них ранее вводили платные услуги возврата, например, Wildberries взимала плату в 100 рублей за не полученные товары. Однако эксперты, включая Роспотребнадзор, подтвердили, что магазины не могут взимать плату за возврат товаров, даже если они качественные, но не подходят по какой-либо причине.

Юрист Максим Иванов отмечает, что начиная с апреля российские покупатели смогут полностью вернуть оплату за любой товар без дополнительной платы, пишет ngnovoros.ru.