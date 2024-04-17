С завтрашнего дня – полный запрет: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет неожиданный сюрприз

Нововведение в процедуре снятия наличных с банковской карты открывает гражданам удобную альтернативу использованию банкоматов. Теперь можно получить деньги, просто совершив покупку в магазинах, аптеках или на кассе АЗС. Это особенно актуально в условиях сокращения количества банкоматов и роста безналичных платежей.

Финансовый эксперт Валерий Попов объясняет, что данное изменение связано с увеличением безналичных платежей и снижением спроса на наличные. В результате обслуживание банкоматов становится дороже, и предпочтительнее искать альтернативные способы получения наличных.

Могут взимать дополнительную плату

Этот тренд отражается и на Урале, где число магазинов, предоставляющих услугу снятия наличных, значительно увеличилось. Отметим, что для использования этого способа нужно совершить покупку на любую сумму в магазине, а некоторые банки могут взимать дополнительную плату за эту услугу.

Однако, например, Сбербанк решил полностью отказаться от комиссий за получение наличных через магазины. На сбербанковской карте доступно снятие до 20 тысяч рублей за сутки, а лимит в течение месяца ограничен 30 тыс. рублей, пишет ngnovoros.ru.