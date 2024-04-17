«С 17 апреля погода всем подгадит»: синоптики ошарашили новым прогнозом

В западных областях ожидается переменчивая погода с прохладными утрами и более теплыми дневными температурами. Восточные регионы могут столкнуться с ветреными условиями и временным похолоданием. Несмотря на разнообразие погодных условий по всей стране, метеорологи рекомендуют гражданам быть готовыми к изменениям и следить за актуальной информацией о погоде. Это особенно важно для тех, кто планирует выходить на улицу или заниматься активными видами отдыха.

Повышается риск аварий

Для автомобилистов рекомендуется быть особенно осторожными на дорогах, особенно во время дождей и снегопадов, когда повышается риск аварий из-за скользкого покрытия.

В целом, несмотря на переменчивую погоду, весенний период приносит свежесть и новые возможности для активного времяпрепровождения на свежем воздухе, пишет ngnovoros.ru.