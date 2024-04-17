Закон подписали. В оплате ЖКХ грядут кардинальные изменения

В России с 1 июля текущего года вступают в силу новые правила оплаты ЖКУ, утвержденные президентом Путиным.

Лица из числа льготных категорий будут освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКУ

Согласно закону, суммы платежей за электричество, водоснабжение и отопление уменьшатся за счет отмены обязательной части платежей. Банки больше не будут взимать комиссии за оплату ЖКУ, что затронет пенсионеров и нуждающихся в социальной поддержке. Лица из числа льготных категорий будут освобождены от банковских комиссий при переводе средств за коммунальные услуги и плате пеней.

Перечень льготных категорий устанавливается правительством РФ, а отмена комиссий распространяется на всех пенсионеров, пишет ngnovoros.ru.