По закону можно бесплатно отправится на курорт любому россиянину: инструкция

Бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение в 2024 году доступна не только пенсионерам, но и тем, кто проходит лечение по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Процедура получения путевки зависит от программы.

Что необходимо для получения путевки через ОМС

Для получения путевки через ОМС обратитесь к участковому терапевту с медицинскими документами. Даже без них можно получить путевку, но с дополнительными обследованиями. После направят на врачебную комиссию, где решат о возможности лечения. Требуется паспорт, полис ОМС, направление от врача, анализы. Ожидание решения - до 20 дней. При соблюдении условий пациенту выдается направление на бесплатную путевку в санаторий.

Льготы также распространяются на определенные категории граждан, включая детей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и других, пишет пишет ngnovoros.ru.