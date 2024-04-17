Вопрос решен. Такую работу теперь оплатят по новым правилам

Новый закон, принятый в нижней палате российского парламента, регулирует оплату сверхурочной работы в соответствии с решением Конституционного суда.

Оплата за сверхурочную работу должна включать все элементы заработной платы

Согласно закону, оплата за сверхурочную работу должна включать все элементы заработной платы, включая районные коэффициенты и премии. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут внесены в Трудовой кодекс.

По действующему законодательству, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются по полуторной ставке, а последующие – в двойном размере. Однако зачастую при расчете оплаты учитывается только базовая заработная плата, что может привести к недополучению работниками сверхурочной оплаты.

Предложенные изменения направлены на защиту интересов работников и позволяют им выбирать между дополнительным отдыхом и дополнительной оплатой за сверхурочную работу, пишет ngnovoros.ru.