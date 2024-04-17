С сегодняшнего дня Сбербанк опубликовал предупреждение. Оно коснется тех, у кого лежат деньги на банковской карте

Сбербанк представил новый сервис, который позволит клиентам использовать несколько счетов на одной банковской карте. Это будет полезно в случаях, когда на основной карте недостаточно средств для покупки. Теперь система автоматически будет использовать запасные счета для оплаты.

Для активации услуги нужно выбрать несколько счетов в мобильном приложении банка. Эксперты считают, что это упростит жизнь каждого клиента Сбербанка, и отмечают отсутствие комиссий за переводы и списание средств, пишет ngnovoros.ru.