Информинг » В России » Пенсионный возраст понизят до 55/60 лет: люди не поверили своему счастью

Пенсионный возраст понизят до 55/60 лет: люди не поверили своему счастью

Image 16+
Пенсионный возраст понизят до 55/60 лет: люди не поверили своему счастью
В России
Фото: freepik.com

В России началась пенсионная реформа в 2019 году, увеличивающая возраст выхода на пенсию. К 2028 году этот возраст составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Тем не менее, благодаря накопительной пенсии, многие уже в 2025 году смогут вернуться к прежним возрастным стандартам - 55 и 60 лет.

Накопительная пенсия осталась без изменений в ходе реформы, позволяя гражданам получать выплаты по достижении 55 и 60 лет, как это было до реформы.

С 2023 года вступают в силу новые правила информирования граждан о наличии пенсионных накоплений. Теперь помимо Социального фонда России, информацию будут предоставлять и негосударственные пенсионные фонды.

Для получения накопительной пенсии по достижении 55/60 лет необходимо подать заявление в тот фонд, где хранятся накопления. Эта выплата станет дополнительным источником дохода до назначения страховой пенсии по старости из бюджета Пенсионного фонда России.

Накопительная пенсия предоставляет возможность досрочного выхода на пенсию, наличие дополнительного дохода и наследуемость накоплений. Однако она требует самостоятельного откладывания средств и зависит от инвестиционного дохода фонда, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

С завтрашнего дня – полный запрет: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет неожиданный сюрприз

С завтрашнего дня – полный запрет: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет неожиданный сюрприз

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Теперь будет запрещено». У тех, кто имеет квартиру и дачу, наступают перемены с 20 апреля

Сегодня, 10:33

Когда отдыхаем на майских праздниках и чего ожидать от погоды

Сегодня, 10:03

В Кургане непрерывно звучит сирена: жителям нужно срочно эвакуироваться

Вчера, 22:18

Только не упадите: назван новый размер пенсии с 1 мая

Вчера, 17:23

Начиная с сегодняшнего дня. Сбербанк предупредил тех, чьи телефоны имеют «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 15:53

С 18 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

Вчера, 15:38

Названы самые теплые и самые холодные дни в мае

Вчера, 14:03

«Нас зальет»: синоптики назвали даты сильных дождей в ближайший месяц

Вчера, 14:03

Все накопления денег обесценятся в апреле: новая волна девальвации как в 90-е неизбежна

Вчера, 13:03

Майские праздники 2024 года будут самыми страшными в XXI веке: синоптики напугали россиян

Вчера, 13:03

Указ готов. Пенсионерам 18, 19 или 20 апреля зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

Вчера, 08:23

В апрельских квитанциях за коммуналку будет новая строчка: не платить нельзя

Вчера, 07:28

Указ подписан. Пенсионеров со стажем с 2002 по 2014 год ждет сюрприз с 18 апреля

Вчера, 04:48

Работать придется 6 дней подряд. Изменения рабочей недели в преддверии майских праздников

Вчера, 03:08

Неработающих россиян оповестили об изменениях: вот что их ждет уже с 1 мая

Вчера, 02:03

По 10 тысяч каждому: Сбербанк обрадовал россиян небывалой щедростью

Вчера, 01:13

Какие единовременные выплаты может получить пенсионер в 2024 году

Вчера, 00:18

Пожилым, рожденным до 1966 года, положена денежная помощь

17-04-2024, 23:43

Перерабатывать не придётся: пенсионный возраст в РФ сократят за каждый отработанный год

17-04-2024, 20:43

Теперь точно будет запрещено. Пенсионеров, которые дожили до 60 лет, ждет подарок с 17 апреля

17-04-2024, 16:08

Новости партнеров
2023
ru-RU