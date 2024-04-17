Пенсионный возраст понизят до 55/60 лет: люди не поверили своему счастью

В России началась пенсионная реформа в 2019 году, увеличивающая возраст выхода на пенсию. К 2028 году этот возраст составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Тем не менее, благодаря накопительной пенсии, многие уже в 2025 году смогут вернуться к прежним возрастным стандартам - 55 и 60 лет.

Накопительная пенсия осталась без изменений в ходе реформы, позволяя гражданам получать выплаты по достижении 55 и 60 лет, как это было до реформы.

С 2023 года вступают в силу новые правила информирования граждан о наличии пенсионных накоплений. Теперь помимо Социального фонда России, информацию будут предоставлять и негосударственные пенсионные фонды.

Для получения накопительной пенсии по достижении 55/60 лет необходимо подать заявление в тот фонд, где хранятся накопления. Эта выплата станет дополнительным источником дохода до назначения страховой пенсии по старости из бюджета Пенсионного фонда России.

Накопительная пенсия предоставляет возможность досрочного выхода на пенсию, наличие дополнительного дохода и наследуемость накоплений. Однако она требует самостоятельного откладывания средств и зависит от инвестиционного дохода фонда, пишет ngnovoros.ru.