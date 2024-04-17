«Майские праздники будут самыми страшными в 21 веке». Синоптики дали новый прогноз

Метеорологи прогнозируют, что майские праздники в этом году станут одними из самых непогожих в 21 веке. Особенно сложная погода ожидается в центральной части России. Синоптики предсказывают прохладную и дождливую первую половину праздников.

В Москве температура днем не поднимется выше 13 градусов, а осадки продлятся с 28 апреля по 5 мая. Это может создать неудобства для дачников, активно занимающихся своими участками в это время. Также ожидается дождливая погода в Сибири в конце апреля и начале мая.

Температура в пределах 11-12 градусов

Например, в Новосибирске предсказываются дожди каждый день на протяжении нескольких недель, что может установить новый рекорд по количеству осадков за последние 24 года. Температура будет держаться в пределах 11-12 градусов. На Урале ситуация будет аналогичной, но солнце может появиться ближе к 5 мая 2024, пишет ngnovoros.ru.