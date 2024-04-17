Решение было принято. Рособрнадзор опубликовали новые правила при пересдаче ЕГЭ

Рособрнадзор принял решение выделить дополнительные два дня для пересдачи ЕГЭ в 2024 году, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. Это решение было принято из-за технических трудностей с обработкой экзаменационных материалов в регионах.

Результат первой попытки будет аннулирован

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, до 1 июня будут внесены изменения в законодательство для возможности пересдачи одного из предметов ЕГЭ, начиная с 2024 года. Результаты пересдачи смогут быть использованы для поступления в вузы. При этом результат первой попытки будет аннулирован.

Окончательное расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи одного предмета будет утверждено до конца апреля. Однако глава Рособрнадзора отметил, что ведомство не прогнозирует большого спроса на пересдачу в этот период, пишет ngnovoros.ru.