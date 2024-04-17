Указ подписан. Разовая выплата по 10 тысяч пенсионерам начнется с 18 апреля 2024

Пенсионерам сообщили о новой единовременной выплате, которая начнется с 18 апреля по всей России. В основном это будет 10 тысяч рублей, но иногда сумма может быть выше. Эти средства будут начислены пожилым людям вместе с майской пенсией.

Эксперт по пенсиям, Анастасия Киреева, пояснила, что пенсионеры получат этот бонус в конце апреля и в течение мая, а связано это с майскими праздниками. Особенно это касается ветеранов войны и тружеников тыла.

Сумма выплаты будет различаться в регионах: от 10 до 25 тысяч рублей. Например, во Владимирской и Томской областях — 10 тысяч рублей, а в Подмосковье — до 25 тысяч. Указы о начислении этих средств уже подписали региональные власти, и они будут поступать в течение мая вместе с основной пенсией, пишет ngnovoros.ru.