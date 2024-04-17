Теперь точно будет запрещено. Пенсионеров, которые дожили до 60 лет, ждет подарок с 17 апреля

Пожилых людей, возраст которых составляет 60 лет и более, предупредили о новом виде мошенничества, который стал все более распространенным в нескольких городах России. Мошенники звонят им, выдавая себя за сотрудников банка, и убеждают перевести свои сбережения на фиктивные счета, обещая компенсацию за «потерянный» банковский вклад.

Полиция уже получила несколько жалоб на подобные случаи, происходящие по всей стране. Поэтому важно, чтобы все пенсионеры проявляли бдительность, особенно граждане старше 60 лет.

Банковские сотрудники также играют ключевую роль в предотвращении мошенничества, однако пенсионерам необходимо соблюдать строгие правила безопасности и не вступать в диалоги с мошенниками, пишет ngnovoros.ru.