Россиянам решили выдать по 10 тысяч от СФР в апреле. Названа дата прихода денег

Гражданам сообщили о решении Социального фонда выделить денежные выплаты. Многие россияне получат около десяти тысяч рублей. Переводы начнутся с 18 апреля и различным категориям граждан будут зачислены разные виды денежных выплат.

Эксперты уточняют, что средства будут перечислены за март. Особенно много ожидается зачислений единого пособия на каждого ребенка в семье до 17 лет и на беременных женщин. Для получения пособия необходимо, чтобы доходы семьи были ниже установленного минимума, а список имущества соответствовал требованиям.

Деньги будут зачислены на банковские карты граждан в течение дня, среднее пособие составит около 10 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.