Последнее исследование Роскачеством оценило 57 рафинированных растительных масел на соответствие стандартам качества. Большинство масел соответствовали критериям, однако у некоторых производителей были обнаружены нарушения, такие как отклонения в перекисном числе. Например, бренды «Солнце мое» и «Кубань» показали признаки начала процесса окисления, что снижает питательную ценность продукта и влияет на вкус. Также были отмечены расхождения в жирнокислотном составе у «Кубани» и «GREEN RAY», вызывая опасения относительно точности состава.

С другой стороны, продукция брендов «Добавкин» и «Каролина» получила высокие оценки и соответствие стандартам качества, подтверждая их достоверность и безопасность. Исследование подчеркивает важность контроля качества и прозрачности производства растительных масел для здоровья потребителей, напоминая о важности информированного выбора продуктов питания, пишет ngnovoros.ru.