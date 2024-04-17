«Теперь будет полностью запрещено». У кого есть квартира, новое правило с 18 апреля

С 18 апреля 2024 вступает в силу новое правило для владельцев квартир в многоквартирных домах: запрещается сдавать квартиры в аренду без установки коммунальных счетчиков. Это изменение устанавливается новым законом, принятым Госдумой.

Счетчики должны быть установлены для воды, электричества, газа и тепла, если квартиру сдают в аренду, даже бесплатно.

Новое правило распространяется как на краткосрочную, так и на долгосрочную аренду. Исключением являются аварийные дома, старые постройки и объекты, включенные в программу реновации.

Нарушение этого запрета может привести к выселению из квартиры по обязательству, так как соседи могут обратиться в управляющую компанию из-за увеличения платежей за коммунальные услуги, пишет ngnovoros.ru.