Дождались. Голикова сообщила пенсионерам о новом размере пенсий - они приятно удивились

Весной 2024 года в России обсуждается план повышения размера страховой пенсии по старости до 18 тысяч рублей, вызывая бурные дискуссии. Женщины должны достичь пенсионного возраста в 60 лет, а мужчины – в 65 лет, но это изменение начнет действовать с 2028 года, а на данный момент действует переходный период.

Требования к трудовому стажу также ужесточатся: минимальный стаж в следующем году должен быть не менее 14 лет, а к 2025 году – 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в 2024 году увеличится до 28,2 баллов.

Эти изменения затронут миллионы граждан и могут оказать существенное влияние на их финансовое будущее, повышая качество жизни пожилых людей и стимулируя трудовую активность населения, пишет ngnovoros.ru.