В мае пенсии не будет: ситуация в стране готовит сюрприз для пенсионеров

Люди, достигшие 65-летнего возраста, могут получить дополнительную пенсию, если продолжали работать после основной пенсии. Эта доплата часто меньше основной суммы.

Многие пенсионеры не знают о второй пенсии, что делает ее приятным сюрпризом. Ее получают те, кто уже получает пенсию за выслугу лет или служил в армии или правоохранительных органах.

Для получения второй пенсии от Социального фонда нужен возраст: 65 лет для мужчин и 60 для женщин, и определенный стаж работы. Необходимо набрать определенное количество пенсионных баллов.

В 2024 году минимальный страховой стаж составляет 15 лет с пенсионным коэффициентом 28,2. Однако вторая пенсия начисляется без учета фиксированной выплаты, что уменьшает ее сумму, в среднем до 14 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.