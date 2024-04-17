Перерабатывать не придётся: пенсионный возраст в РФ сократят за каждый отработанный год

В России наступает эра больших выплат пенсий, особенно для людей с определенным стажем работы, включая тех, кто проработал долгие годы в северных регионах. Несмотря на введение пенсионной реформы и повышение пенсионного возраста, для этой категории граждан предусмотрены определенные льготы, сокращающие время до начала получения пенсии.

Каждый год работы сверх установленного стандарта может сократить пенсионный возраст

Для выхода на пенсию требуется определенный стаж работы: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Для учета северного стажа требуется подтверждение минимум 15 лет работы, а для районов с условиями, сопоставимыми с северными — 20 лет. Если не удается соответствовать этим требованиям, можно воспользоваться льготой, требующей отработки не менее 7,5 лет. За каждый дополнительный год работы сверх нормы пенсионный возраст сокращается на четыре месяца, что позволяет значительно уменьшить пенсионный возраст. Последние изменения касаются пенсионного возраста, особенно для тех, кто проработал многие годы на севере.