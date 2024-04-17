Пожилым, рожденным до 1966 года, положена денежная помощь

Единовременная выплата пенсионерам в России не применяется ко всем гражданам пенсионного возраста, а только к определенной группе лиц, удовлетворяющих определенным условиям.

Если выплата была пропущена в 2021 году, пенсионеры могут обратиться за ней в 2024 году

В 2021 году все пенсионеры имели право на выплату в размере 10 000 рублей, но некоторые могли ее пропустить. Если выплата была пропущена в 2021 году, пенсионеры могут обратиться за ней в 2024 году, предоставив необходимые документы в Социальный фонд России.

В 2024 году новых единовременных выплат не предусмотрено, возможность получения имеется лишь для тех, кто по разным причинам не воспользовался правом на выплату, пишет ngnovoros.ru.