Какие единовременные выплаты может получить пенсионер в 2024 году

В России помимо ежегодной общей выплаты пенсионерам существуют и другие формы финансовой поддержки для определенных социальных категорий граждан. Например, выплата ко Дню Победы в размере 10 000 рублей, предназначенная для участников Великой Отечественной войны, фронтовиков, блокадников и детей войны. Региональные меры поддержки, вводимые властями отдельных субъектов РФ, дополняют федеральные выплаты.

Одной из форм единовременной выплаты является накопительная пенсия

Еще одной формой единовременной выплаты является накопительная пенсия. Обращение за выплатой из накопительной части возможно в 2024 году. Однако не все владельцы пенсионных накоплений могут претендовать на эту выплату из-за требований к возрасту, страховому стажу и другим условиям. Размер накопительной части пенсии можно узнать на сайте Социального фонда России, в клиентской службе СФР, на портале Госуслуг, у работодателя, в МФЦ или в банке при наличии договора с Социальным фондом, пишет ngnovoros.ru.