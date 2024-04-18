Указ готов. Пенсионерам 18, 19 или 20 апреля зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

Новая выплата, содержащая четыре нуля, поступит совсем скоро пенсионерам, чьи паспортные данные подтвердят определенные цифры. Она предназначена для граждан, достигших пожилого возраста, поэтому будет выдаваться в различных регионах, включая Ленинградскую область и Петербург.

По достижении какого возраста положены выплаты

Пенсионеры старше 90 лет получат от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от возраста, а после достижения 100 лет будут получать ежегодное пособие. Тем временем федеральные выплаты для граждан старше 80 лет увеличатся вдвое, начиная с апреля 2024 года, пишет ngnovoros.ru.