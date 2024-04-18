Неработающих россиян оповестили об изменениях: вот что их ждет уже с 1 мая

С 1 мая в России планируется увеличение пенсий для определенных категорий граждан. Пенсионеры, достигшие 80 лет, будут получать ежемесячную доплату в размере 7,5 тысяч рублей. Также предусмотрено восстановление индексации пенсий для тех, кто вышел на пенсию в начале текущего года или предоставит новые документы о дополнительном трудовом стаже в апреле.

Некоторые ситуации могут потребовать дополнительного подтверждения

Большинство изменений в социальном обеспечении будет автоматически отражено в базе данных Социального фонда. Однако некоторые ситуации могут потребовать дополнительного подтверждения. Например, пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы могут получать компенсационную выплату в размере 1,2 тысячи рублей при наличии постоянного ухода от другого человека. Также увеличен предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей для сохранения сбережений граждан, пишет ngnovoros.ru.