В апрельских квитанциях за коммуналку будет новая строчка: не платить нельзя

В квитанциях будет добавлена новая строка «Перерасчет потребления за прошлый период» для владельцев квартир с установленными приборами учета коммунальных услуг. Это новшество применяется, если перерасчет не проводился в 2023 году. Оплата обязательна.

Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется использовать карты с кешбэком.

Перерасчеты производятся по запросу жильцов и контролирующих органов

Перерасчет - это повторный расчет суммы за услуги с учетом новых обстоятельств. Коммунальные службы проводят его для корректировки недоплат или переплат. Недоплата увеличит сумму в следующем платеже, а переплата может быть засчитана на будущие начисления или переведена на счет пользователя. Перерасчеты производятся по запросу жильцов и контролирующих органов, пишет ngnovoros.ru.