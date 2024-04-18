По 10 тысяч каждому: Сбербанк обрадовал россиян небывалой щедростью

Сбербанк представил новый сервис, который радует российских жителей, - возможность получать часть потраченных денег за покупки назад. Это возмещение происходит мгновенно, начиная с того же дня. Функция появилась в мобильном приложении банка и позволяет вернуть средства, потраченные на покупки, превращая их в обычный кредит. Этот сервис будет полезен тем, кто хочет совершить покупку, не блокируя средства для других нужд.

Новая услуга доступна всем владельцам пластиковых карт Сбербанка

Минимальная сумма для возврата - 5 000 рублей, а средняя - около 10 000 рублей, с максимальным лимитом на возврат до 150 000 рублей. Запрос на возврат средств можно сделать только через приложение «Сбербанк Онлайн». Время для возврата в банк - от трех месяцев до года. Решение о возможности возврата принимается за пять минут, и новая услуга доступна всем владельцам пластиковых карт, пишет ngnovoros.ru.