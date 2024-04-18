Работать придется 6 дней подряд. Изменения рабочей недели в преддверии майских праздников

Весной россияне столкнутся с изменениями в рабочем графике.

27 апреля будет коротким рабочим днем перед майскими праздниками

В этом месяце будет введена шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля. Суббота, 27 апреля, будет коротким рабочим днем перед майскими праздниками. Затем ожидается отдых с 28 апреля по 1 мая - четыре дня выходных.

В мае также ожидаются дополнительные выходные дни: День Победы 9 мая, выпадающий на четверг, даст возможность насладиться выходными в пятницу, субботу, воскресенье. Также 8 мая будет коротким рабочим днем в соответствии с производственным календарем, пишет ngnovoros.ru.