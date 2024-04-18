Указ подписан. Пенсионеров со стажем с 2002 по 2014 год ждет сюрприз с 18 апреля

Пенсионерам передано важное сообщение о возможном улучшении размеров их пенсий благодаря судебному решению. Эксперты отмечают, что стаж, накопленный в начале 2000-х годов, играет ключевую роль для пенсионеров. Особое значение придается периоду с 2002 года, когда введена новая система расчета пенсий, основанная на пенсионных баллах.

Верховный суд принял решение учитывать стаж с 2002 по 2014 год

Верховный суд принял решение учитывать стаж с 2002 по 2014 год, что может привести к улучшению ситуации для многих граждан. Это решение было вынесено на основе случая одного россиянина, который не получил зачисления страховых взносов после военной службы. Суд квалифицировал это как социальную несправедливость. Верховные судьи подчеркнули, что работники не должны страдать из-за ошибок работодателей в отчислениях на пенсию, поэтому необходимо учитывать весь стаж работы.

Это решение может быть полезным для всех пенсионеров, столкнувшихся с подобными проблемами в будущем, пишет ngnovoros.ru.